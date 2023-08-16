Экс-футболист «Динамо»: люди боялись дышать при Черчесове. И даже смотреть в его сторону

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал о строгости бывшего главного тренера сборной России и московского «Динамо» Станислава Черчесова.

«Думаю, Черчесов — самый строгий тренер, с которым я работал. Это вообще пипец. С ним люди боялись разговаривать, дышать и смотреть в его сторону. По струнке все ходили.

Один раз мне нужно было с Черчесовым поговорить. Я попросил Кевина Кураньи помочь. Он такой: «Брат, извини, без шансов. Я туда не пойду, я боюсь». Пришлось идти одному», — приводит слова Фролова Sport24.

Евгений Фролов играл за московское «Динамо» под руководством Станислава Черчесова в 2014 году. В том сезоне бело-голубые вылетели из Кубка России на стадии 1/16 финала, а также заняли четвёртое место в РПЛ.