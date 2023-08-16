«Ливерпуль» рассматривает Амрабата как основного кандидата на усиление центра полузащиты

«Ливерпуль» включился в борьбу за подписание полузащитника «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяна Амрабата. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, мерсисайдцы ещё не делали официального предложения о покупке. Однако представители английского клуба запросили информацию по футболисту у боссов «Фиорентины».

Сообщается, что «Ливерпуль» не останавливается на варианте с Амрабатом и продолжает искать альтернативные варианты для усиления центральной линии поля.

В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Ливерпуля» к полузащитнику «Баварии» Райану Гравенберху.