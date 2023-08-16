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«Ливерпуль» после неудачи в переговорах по Кайседо и Лавиа переключился на Гравенберха

«Ливерпуль» после неудачи в переговорах по Кайседо и Лавиа переключился на Гравенберха
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«Ливерпуль» может приобрести полузащитника «Баварии» и сборной Нидерландов Райана Гравенберха. Об этом сообщает журналист Санти Уна в своём «твиттере».

По информации источника, сам футболист открыт к переезду на «Энфилд». Мерсисайдцы ещё не делали официального предложения «Баварии», однако представители красных активно общаются с окружением игрока.

Сообщается, что на 21-летнего хавбека также претендует ещё один клуб из АПЛ — «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2022/2023 Гравенберх провёл 24 матча за «Баварию» в рамках Бундеслиги и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 30 млн.

Ранее стало известно о желании полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа перейти в «Челси», а не в «Ливерпуль».

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