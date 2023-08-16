Трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад» мешают санкции и запросы агентов — источник

Трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» может сорваться по нескольким причина, суть которых раскрывает Mundo Deportivo.

Одна из основных проблем, помешавших официально объявить о переходе 20-летнего хавбека, – санкции, введённые в отношении России. У «Реала Сосьедад» возникли трудности с выплатами московскому клубу из-за ограничений, наложенных на российские банки.

Кроме того, «Динамо», дав согласие на переход игрока, игнорирует комиссионные, которые запрашивают агенты Захаряна: по данным некоторых российских СМИ, комиссия составляет € 3 млн. Также представители футболиста не соглашаются с размером отступных. «Реал Сосьедад» включил в шестилетний контракт с Захаряном пункт о досрочном расторжении, по которому клаусула составит € 60 млн.

Несмотря на все эти проблемы, испанцы сохраняют надежду на успешное завершение сделки и работают над устранением преград. «Реал Сосьедад» опасается, что игрока могут перехватить другие европейские клубы. Испанское издание сообщает об интересе к полузащитнику со стороны «Челси», «Аякса», «Лацио» и «Страсбурга».

В случае неудачи баски готовы вернуться к переговорам по переходу Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед». Изначально нидерландский полузащитник был вторым вариантом для усиления после Арсена Захаряна.