Ковачич – первый игрок, завоевавший Суперкубок УЕФА с тремя различными клубами

Хорватский полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич стал первым футболистом в истории, который завоевал Суперкубок УЕФА с тремя разными клубами.

Напомним, несколько минут назад завершился матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались английский «Манчестер Сити» и испанская «Севилья». Основное время матча завершилось вничью со счётом 1:1. На 25-й минуте встречи нападающий «нервионцев» Юссеф Эн-Несири с передачи Маркоса Акуньи открыл счёт, на 63-й минуте Коул Палмер с передачи Родри восстановил равновесие на табло. В серии пенальти точнее били «горожане» – 5:4.

Ранее Матео Ковачич завоёвывал трофей с мадридским «Реалом» (2016, 2017) и лондонским «Челси» (2021).

29-летний Ковачич перешёл в «Манчестер Сити» в июне 2023 года, подписав с «горожанами» четырёхлетний контракт.