Гвардиола обошёл Луческу и вышел на чистое второе место по числу завоёванных трофеев

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обошёл наставника киевского «Динамо» Мирчу Луческу по количеству трофеев.

Напомним, «Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв «Севилью» в серии послематчевых пенальти со счётом 5:4. Для Гвардиолы этот трофей стал 36-м в карьере. Он обошёл Луческу, на счету которого было 35 трофеев. Теперь Гвардиола вышел на чистое второе место по количеству завоёванных титулов.

Лидером по количеству завоёванных трофеев является Алекс Фергюсон, который завоевал 49 трофеев за 39 лет тренерской карьеры.

Напомним, по итогам прошлого сезона Гвардиола оформил требл вместе с «Манчестер Сити», став победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Англии.

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