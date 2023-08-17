Грилиш: перед матчем Гвардиола дал понять, как сильно хочет выиграть Суперкубок УЕФА

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей» в серии пенальти со счётом 5:4.

«Это было невероятно. Перед игрой тренер ясно дал нам понять, как сильно он хочет этот трофей. Вы всё равно хотите выиграть все, но это придало нам больше мотивации. Это было блестяще. За последние 10 или 15 лет этот клуб был настолько успешным, он выиграл так много трофеев. Мы ждали этого, чтобы добавить ещё один в коллекцию. Это то, что я пришёл сюда делать.

Сегодня было так жарко и влажно. Нам было тяжело и «Севилья» хорошая команда. Важно было получить пару слов от тренера в перерыве и мы кое-что изменили», — приводит слова Грилиша BBC.

«Манчестер Сити» завоевал трофей в первом же участии в турнире. Для «Севильи» это уже шестое поражение в Суперкубке УЕФА.

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