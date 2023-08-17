Гвардиола выиграл Суперкубок УЕФА 4-й раз в карьере, повторив рекорд Анчелотти

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал обладателем Суперкубка УЕФА в четвёртый раз в своей карьере.

По этому показателю испанец сравнялся с итальянским специалистом, который сейчас работает в мадридском «Реале», Карло Анчелотти. Теперь оба тренера являются рекордсменами по победам в этом турнире. Анчелотти также завоевал четыре Суперкубка УЕФА.

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в серии пенальти (1:1 – основное время, 5:4 – в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обошёл наставника киевского «Динамо» Мирчу Луческу по количеству завоёванных трофеев и вышел на чистое второе место.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обошёл наставника киевского «Динамо» Мирчу Луческу по количеству трофеев.