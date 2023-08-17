Натан Аке: выигрывать трофеи никогда не надоест

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке высказался о победе в матче за Суперкубок УЕФА над «Севильей» в серии пенальти.

«Выигрывать трофеи никогда не надоест. Мы очень рады. Мы много работали для этого. У нас и у всего клуба появилась возможность впервые выиграть этот трофей. Мы очень рады, что нам удалось это сделать», – приводит слова Аке пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» завоевал трофей в первом же участии в турнире. Для «Севильи» это уже шестое поражение в Суперкубке УЕФА. До этого андалусийцы шесть раз участвовали в розыгрыше турнира, но завоевать трофей смогли лишь однажды — в 2006 году. «Горожане» выступили в Суперкубке на правах победителя Лиги чемпионов, а «Севилья» в прошлом году выиграла Лигу Европы.