«Ювентус» отказал «Милану» в возможности купить Мойзе Кина
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Итальянский «Милан» ищет возможность договориться с туринским «Ювентусом» о трансфере нападающего Мойзе Кина. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По информации источника, «Милан» хотел взять Кина в аренду с правом выкупа, которое могло бы стать обязательным при исполнении некоторых условий. «Ювентус» отклонил подобное предложение «россонери». Сам Кин хотел бы перейти в «Милан», чтобы получить больше игрового времени.
23-летний Кин связан контрактом с «Ювентусом» до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 18 млн.
В прошлом сезоне Кин сыграл 40 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, отметившись в них восемью забитыми мячами.
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