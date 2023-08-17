Неймар получил в Саудовской Аравии особняк на 25 комнат и девять автомобилей

Стали известны подробности условий, на которые согласился бразильский нападающий Неймар при переходе из французского «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает «твиттер» El Partidazo de COPE.
По информации источника, в распоряжении Неймара окажется роскошный особняк на 25 комнат, который также включает себя бассейн и три сауны.
Также Неймар сможет рассчитывать на девять различных транспортных средств, а все счета бразильского футболиста в отелях, ресторанах и поездках будут оплачены клубом.
Ранее сообщалось, что в доме Неймара в Саудовской Аравии будет прислуга, сам футболист получит частный самолёт и сможет жить вместе со своей возлюбленной, несмотря на закон страны, запрещающий проживание без заключения брака.
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара
- 17 августа 2023
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