Вратарь «Торпедо» Бабурин: не могу сказать, что Клотет изменился. Его задача была изменить

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин рассказал, как изменился главный тренер команды Жозеп Клотет после вылета команды из Российской Премьер-Лиги в Мелбет Первую лигу.

«Я рад, что остался в команде. И клуб движется в правильном направлении. Наблюдаются значительные подвижки к лучшему. Изменился ли главный тренер команды Клотет? Я не могу сказать, я этого не вижу. Его задача была изменить нас, изменить наш менталитет. Он обратил внимание, что в прошлом году мы как будто привыкли проигрывать. Сейчас ситуация нормализовалось. В раздевалке очень хорошая атмосфера. Работаем над тем, чтобы вырабатывать психологию победителей. Вернётся ли «Торпедо» в РПЛ? Я в это верю. Этого очень сильно хочу», — сказал Бабурин в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Егор Бабурин выступал за «Торпедо» на правах аренды, после чего подписал с клубом полноценный контракт.