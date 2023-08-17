Кейн поддержал своего конкурента в «Баварии» в борьбе с расизмом

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался в поддержку своего конкурента по атакующей линии команды Матиса Теля, который стал жертвой расистских оскорблений в социальных сетях после матча с «РБ Лейпциг» за Суперкубок Германии (0:3).

«Расистские оскорбления в адрес Теля? Это неприемлемо. Матису всего 18 лет. В матче с «Лейпцигом» он продемонстрировал, что перед ним открыто блестящее будущее. Он выдающийся талант. Нельзя мириться с этими так называемыми фанатами и подобными комментариями в социальных сетях.

Мы все поддерживаем Матиса. Команда и я всегда готовы поговорить с ним о его чувствах. Ещё раз: это неприемлемо!» — приводит слова Кейна журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».