Мартин Крамарич: мне всё нравится в России, очень хочу поплавать в Чёрном море

Полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич рассказал о своей адаптации в России, признавшись, что уже начал учить русский язык, запомнив несколько базовых слов. Также словенский футболист отметил, что очень хотел бы поплавать в Чёрном море.

«У меня всё хорошо, моя адаптация в России проходит нормально. Я учу русский язык и уже знаю базовые слова. Мне всё в России нравится, здесь очень хорошие, добрые люди, красивые города, природа.

Мне нравится Сочи, тут хороший климат, он мне подходит. Конечно, я уже видел Чёрное море, пока в нём не плавал, но очень хочу это сделать.

В России много хороших команд, у них хороший подбор игроков. Мы недавно играли с ЦСКА, чувствовалось, что это большой клуб. Я считаю, что российские команды были бы конкурентоспособными на международной арене», — приводит слова Крамарича ТАСС.