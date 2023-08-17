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Сергей Карасёв обслужит матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»

Сергей Карасёв обслужит матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил имена судей на матчи 5-го тура РПЛ.

18 августа (пятница)

«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Илья Елеференко; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Мацюра.

19 августа (суббота)

«Динамо» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Андрей Бутенко.

«Балтика» – «Урал»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Вера Опейкина; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Рустам Мухтаров; инспектор – Юрий Баскаков.

«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Иван Сиденков; инспектор – Сергей Хральцов.

«Сочи» – «Ростов»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Гвардис.

20 августа (воскресенье)

«Факел» – «Пари НН»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Олег Соколов.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Александр Богданов; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Андрей Образко, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Роман Усачёв; инспектор – Александр Гончар.

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