В Ассоциации футбола Бахрейна объяснили, почему не сыграют со сборной России в сентябре

Пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар прокомментировал информацию о переговорах с РФС по организации товарищеского матча между сборными Бахрейна и России.

«РФС действительно связывался с нами по поводу товарищеского матча, но никаких договорённостей нет. В сентябре мы не можем провести матч с Россией, поскольку будем играть со сборными Кувейта и Туркменистана», — приводит слова Абдулгаффара Sport24.

Напомним, накануне стало известно, что в сентябре сборная России может провести товарищеский матч с Бахрейном. Ранее представители РФС заявляли о достигнутой договорённости с национальной командой Катара. Эта игра запланирована на вторник, 12 сентября. Сборная Бахрейна занимает 86-е место в рейтинге ФИФА, Россия находится на 38-й позиции.