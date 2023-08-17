Суперкомпьютер определил фаворита финала ЖЧМ-2023
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Суперкомпьютер проанализировал расстановку сил в финале женского чемпионата мира по футболу — 2023. По версии искусственного интеллекта, фаворитом финального матча является сборная Испании, её шансы на победу — 51,38%. Вероятность победы сборной Англии — 48,62%.
Отметим, что для обеих команд участие в финале чемпионата мира станет первым. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в 1/8 финала нынешнего чемпионата мира проиграла сборной Швеции в серии пенальти. Англия — действующий чемпион Европы, команда выиграла этот титул в 2022 году.
Англия участвовала на чемпионатах мира три раза, завоевав бронзовые медали. Испания до этого первенства мира принимала участие в соревнованиях подобного уровня дважды.
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