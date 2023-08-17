Королева Испании отправится в Австралию поболеть за футболисток в финале ЧМ-2023

Королева Испании Летисия посетит финал женского чемпионата мира по футболу — 2023, в котором испанки сыграют с национальной командой Англии. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, вместе с королевой Испании за матчем будет наблюдать её младшая дочь София. Финал женского чемпионата мира состоится в это воскресенье, 20 августа. Отметим, что для обеих команд участие в финале чемпионата мира станет первым.

Сборная Испании на пути к финалу обыграла Швейцарию (5:1), Нидерланды (2:1) и Швецию (2:1). Национальная команда Англии одолела Нигерию (0:0, 4:2 — по пенальти), Колумбию (2:1) и Австралию (3:1).

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в 1/8 финала нынешнего чемпионата мира проиграла сборной Швеции в серии пенальти.