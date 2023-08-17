Слуцкий: мне было бы стыдно, будь у меня коллеги, как журналист, задавший вопрос Дзюбе

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о поступке журналиста издания «РБ Спорт» Виталия Бородина по отношению к нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе и своих словах о представителе прессы. Специалист заявил, что ему было бы стыдно иметь таких коллег.

«Если серьёзно, я считаю, что этот случай был вынесен на КДК, это очень опасный прецедент в будущем по отношению к нормальным журналистам, которые хотят профессионально делать свою работу, не бегая по парковкам, кого-то преследуя. На самом деле журналистское сообщество, защищая своего коллегу, хотя таких коллег… Не дай бог, чтобы они были. Они создают очень опасный прецедент по общению со СМИ, разрешению на вседозволенность журналистов. В этом случае их якобы «сообщество» — это ужасно. Это не журналистика. Если бы я был журналистом, мне было бы стыдно, что у меня такие коллеги», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Ранее Слуцкий заявил, что не жалеет о том, что назвал Бородина «19-летним дебилом».