Защитник «Торино» Синго стал игроком «Монако»

Футбольный клуб «Монако» на своём сайте объявил о переходе крайнего защитника «Торино» Уилфрида Стефана Синго.
Ивуарийский футболист подписал контракт до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 10 млн.
22-летний игрок присоединился к туринскому клубу зимой 2019 года. Всего за итальянский клуб Синго провёл 109 матчей, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач. За сборную Кот-д'Ивуара Стефан сыграл семь раз и отметился голевой передачей.
В текущее летнее трансферное окно «Монако» уже потратил € 55 млн на новых футболистов. Клуб также пополнил полузащитник Денис Закария, защитник Мохаммед Салису и голкипер Филипп Кох.
В матче 1-го тура французской Лиги 1 монегаски обыграли «Клермон» со счётом 4:2.
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