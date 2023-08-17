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Защитник «Торино» Синго стал игроком «Монако»

Защитник «Торино» Синго стал игроком «Монако»
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Футбольный клуб «Монако» на своём сайте объявил о переходе крайнего защитника «Торино» Уилфрида Стефана Синго.

Ивуарийский футболист подписал контракт до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 10 млн.

22-летний игрок присоединился к туринскому клубу зимой 2019 года. Всего за итальянский клуб Синго провёл 109 матчей, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач. За сборную Кот-д'Ивуара Стефан сыграл семь раз и отметился голевой передачей.

В текущее летнее трансферное окно «Монако» уже потратил € 55 млн на новых футболистов. Клуб также пополнил полузащитник Денис Закария, защитник Мохаммед Салису и голкипер Филипп Кох.

В матче 1-го тура французской Лиги 1 монегаски обыграли «Клермон» со счётом 4:2.

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