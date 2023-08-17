Хайкин вместе с «Будё-Глимт» вышел в 4-й раунд квалификации Лиги конференций

Сегодня, 17 августа, состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Пюником» и «Будё-Глимт». Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 мск. Результат первой игры — 3:0 в пользу «Будё-Глимт».

Команды практически закончили первый тайм без забитых голов, однако на 43-й минуте был назначен пенальти в ворота «Пюника», который был реализован форвардом Амалем Пеллегрино. Во втором тайме норвежцы довольно быстро забили ещё два гола, окончательно сняв все вопросы о победителе в этой встрече. Сначала на 49-й минуте Патрик Берг забил свой мяч, а на 54-й Тобиас Гулликсен установил окончательный счёт — 3:0 в пользу норвежцев.

В этом матче приняли участие сразу два россиянина. Голкипер Никита Хайкин отыграл все 90 минут за гостей, а бывший полузащитник санкт-петербургского «Динамо» Михаил Коваленко сыграл весь матч за «Пюник».

В решающем раунде квалификации «Будё-Глимт» сыграет с румынским клубом «Сепси», первый матч состоится 24 августа.