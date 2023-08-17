«Наполи» получит € 3 млн, если Спаллетти возглавит клуб или сборную в сезоне-2023/2024

Итальянский «Наполи» и бывший главный тренер Лучано Спаллетти подписали соглашение о выплате компенсации в размере € 3 млн, если специалист возобновит профессиональную деятельность в сезоне-2023/2024, рассказал адвокат клуба Маттиа Грассани.

«Наполи» не требовал компенсации после того, как Спаллетти решил досрочно расторгнуть свой контракт. Тренер заявил, что не будет вести никакой профессиональной деятельности в сезоне-2023/2024. Это распространяется на клубы и национальные команды. «Наполи» должен был защитить себя финансовой компенсацией, если бы тренер не соблюдал соглашение. Нет никакой разницы между клубами и национальными командами.

После почти недели слухов Спаллетти так и не позвонил ни Де Лаурентису, ни «Наполи». Ни он, ни его адвокаты не сделали этого, и это должно дать пищу для размышлений. Соблюдение правил является основополагающим для любого соглашения. Компенсация — не такой уж простой вопрос. Это то, что было согласовано в конце длительных переговоров в семистраничном документе, подписанном Спаллетти, «Наполи» и адвокатами обеих сторон.

Он заслуживает того, чтобы тренировать сборную, он более чем адекватный кандидат. Однако мы подписали соглашение в июле», — приводит слова Грассани Football Italia со ссылкой на Radio Punto Nuovo.