УЕФА опубликовал имена остальных претендентов на приз лучшему тренеру сезона
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УЕФА на своём официальном сайте представил тренеров, которые не попали в тройку номинантов на приз лучшему тренеру года по итогам сезона-2022/2023.
|Место
|Тренер
|Команда
|4
|Роберто Де Дзерби
|«Брайтон»
|5
|Микель Артета
|«Арсенал»
|6
|Златко Далич
|Сборная Хорватии
|7
|Хосе Луис Мендилибар
|«Севилья»
|8
|Дидье Дешам
|Сборная Франции
|9
|Дэвид Мойес
|«Вест Хэм»
|10
|Франк Эз
|«Ланс»
Напомним, первые три места достались Хосепу Гвардиоле («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи»).
Первоначально для голосования был составлен список лучших тренеров прошлого сезона. После этого с помощью голосования главных тренеров команд, выступающих в каком-либо еврокубке, и наставников сборных стран-членов УЕФА была определена тройка лучших.
Победитель в данной номинации будет объявлен 31 августа на церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
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