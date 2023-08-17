УЕФА опубликовал имена остальных претендентов на приз лучшему тренеру сезона

УЕФА на своём официальном сайте представил тренеров, которые не попали в тройку номинантов на приз лучшему тренеру года по итогам сезона-2022/2023.

Место Тренер Команда 4 Роберто Де Дзерби «Брайтон» 5 Микель Артета «Арсенал» 6 Златко Далич Сборная Хорватии 7 Хосе Луис Мендилибар «Севилья» 8 Дидье Дешам Сборная Франции 9 Дэвид Мойес «Вест Хэм» 10 Франк Эз «Ланс»

Напомним, первые три места достались Хосепу Гвардиоле («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи»).

Первоначально для голосования был составлен список лучших тренеров прошлого сезона. После этого с помощью голосования главных тренеров команд, выступающих в каком-либо еврокубке, и наставников сборных стран-членов УЕФА была определена тройка лучших.

Победитель в данной номинации будет объявлен 31 августа на церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.