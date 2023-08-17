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УЕФА опубликовал имена остальных претендентов на приз лучшему тренеру сезона

УЕФА опубликовал имена остальных претендентов на приз лучшему тренеру сезона
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УЕФА на своём официальном сайте представил тренеров, которые не попали в тройку номинантов на приз лучшему тренеру года по итогам сезона-2022/2023.

МестоТренерКоманда
4Роберто Де Дзерби«Брайтон»
5Микель Артета«Арсенал»
6Златко ДаличСборная Хорватии
7Хосе Луис Мендилибар«Севилья»
8Дидье ДешамСборная Франции
9Дэвид Мойес«Вест Хэм»
10Франк Эз«Ланс»

Напомним, первые три места достались Хосепу Гвардиоле («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи»).

Первоначально для голосования был составлен список лучших тренеров прошлого сезона. После этого с помощью голосования главных тренеров команд, выступающих в каком-либо еврокубке, и наставников сборных стран-членов УЕФА была определена тройка лучших.

Победитель в данной номинации будет объявлен 31 августа на церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

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