Горовой: «Зениту» ещё только предстоит преодолеть проблему «малкомозависимости»

Бывший полузащитник «Зенита» Борис Горовой поделился мнением о матче 5-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» встретится с «Зенитом».

«В 5-м туре, помимо матча «Спартака» и «Зенита», есть и другие очень любопытные матчи. Например, ЦСКА с «Динамо», которые сейчас играют гораздо интереснее, как и «Краснодар», который на своём поле примет «Локомотив». Но в каком бы состоянии ни находились «Спартак» и «Зенит», это всё равно будет матч тура. Независимо от качества игры.

«Зениту» ещё только предстоит преодолеть «малкомозависимость», скажем так. Ведь в последний год команда сильно от него зависела. Бразилец ушёл, и оказывается, что впереди не всё так просто и хорошо. И проблему ухода Малкома клуб пока не решил, зато покупает защитников… Для чего? Непонятно… Может, не покупать, может, кого-то своего развить на позиции Малкома до приличного уровня», — приводит слова Горового «РБ Спорт»

Матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — в 19:30 мск.