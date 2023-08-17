Голкипер «Севильи» Яссин Боно перешёл в «Аль-Хиляль»
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Голкипер «Севильи» и сборной Марокко Яссин Боно стал игроком «Аль-Хиляля». Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.
«Аль-Хиляль» заплатит за 32-летнего вратаря € 21 млн с учётом бонусов. Стороны подписали трёхлетнее соглашение (до конца июня 2026 года).
В прошедшем сезоне на счету Боно 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах. Марокканец вошёл в тройку лучших вратарей по итогам чемпионата мира — 2022. Голкипер выступал за андалусийцев на протяжении трёх лет (с 2020 года). Ориентировочная стоимость 32-летнего вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
Это уже шестое приобретение «Аль-Хиляля» в текущее трансферное окно. Ранее стало известно о переходе в саудовский клуб вингера «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.
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