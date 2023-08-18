Защитник «Специи» Хольм близок к переходу в «Аталанту»
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Шведский защитник Эмиль Хольм находится в одном шаге от перехода в «Аталанту» из «Специи», сообщает журналист Николо Скира у себя в «твиттере».
По сообщениям источника, «Аталанта» возьмёт футболиста в аренду с обязательством выкупа за € 10 млн. Контракт с игроком будет подписан до 2027 года с возможностью продления ещё на год.
Эмиль является воспитанником академии «Гётеборга». Итальянская «Специя» приобрела Хольма летом 2021 года за € 300 тыс. В сезоне-2022/2023 швед сыграл 23 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Игрок имеет в своём активе два матча за основную сборную Швеции.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5 млн.
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