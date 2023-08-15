«Милан» и «Аталанта» согласовали аренду Де Кетеларе с правом выкупа — Романо

Нападающий «Милана» Шарль Де Кетеларе сезон-2023/2024 проведёт на правах аренды в «Аталанте», у которой будет опция выкупа футболиста по завершении соглашения. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, в скором времени бельгийский футболист пройдёт медосмотр для новой команды, он уже дал согласие на переход. Клубы также согласовали сделку, которую осталось лишь подписать.

Игрок является воспитанником «Брюгге», за который провёл три сезона. За это время он сыграл в 120 матчах, забил 25 голов и отдал 18 голевых передач. Молодой бельгиец перешёл в «Милан» в 2022 году за € 35,5 млн. В своём первом сезоне в Италии он смог записать на свой счёт лишь один ассист.