Футболисты киевского «Динамо» и «Ариса» устроили потасовку после матча Лиги конференций

Футболисты греческого «Ариса» устроили потасовку с футболистами украинского «Динамо» после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций, где киевляне одержала победу в серии пенальти.
После матча голкипер украинского клуба Георгий Бущан и ряд других игроков отправились к болельщикам греческого клуба и стали показывать провокационные жесты. После этого футболисты «Ариса» подбежали к игрокам «Динамо» выяснять отоношения и возникала потасовка.
Конфликт удалось успокоить арбитру встречи, который показал несколько жёлтых карточек зачинщикам.
Напомним, во время первого матча болельщики «Ариса» вывесили на трибуне баннеры с надписями «Разгромите нацистов «Азова»* и «Выбейте нацистов из футбола».
* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещён на территории России.
Украинская футболистка забила со штрафного от центральной линии
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