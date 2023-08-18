Лионель Месси объяснил свой переход в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своём решении перейти в американский клуб.

«Я пришёл в команду с зарядом энтузиазма и желанием добиваться хороших результатов. Я делал это всю карьеру. Выход в финал стал для нас сюрпризом, но мы готовились к подобному.

У меня было несколько причин перейти в лигу в США. Мы принимали решение вместе с женой и детьми. Я пришёл сюда, чтобы продолжать наслаждаться футболом. И я очень доволен своим решением.

Переход из «Барселоны» в «ПСЖ» был сложным. Переход в «Интер» — совсем другое дело», — приводит слова Месси The Tennessean.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив девять голов и результативную передачу.

Фанаты покидают стадион «Интер Майами» после замены Месси: