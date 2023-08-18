Неймар рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в «Аль-Хиляле»
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Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар назвал причины перехода в саудовский клуб.
«Я здесь, чтобы помочь лиге расти всё быстрее и быстрее. Она уже очень сильно меняется, лига сделала очень много трансферов. Она точно будет очень конкурентоспособной – особенно после переходов таких новичков этим летом.
Жду, что наш клуб проведёт отличный сезон и достигнет поставленных целей. Считаю, что конкуренция – это важно. Вот почему я перехожу в эту лигу. Конечно, здесь всё совершенно иначе, но это новый вызов», – сказал Неймар в интервью пресс-службе «Аль-Хиляля».
По информации журналиста Фабрицио Романо, Неймар подписал двухлетний контракт с «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около € 300 млн.
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара:
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