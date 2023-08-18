Ещенко – о новой работе: уважаю «Спартак», поэтому не стал обращаться в «Краснодар»

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, по какой причине не стал работать в академии «Краснодара».
«Как такового запасного плана не было, но и я ни о чём не жалею, потому что меня сразу приняли и предложили должность. Что касается «Краснодара», я был в академии «Спартака»: если бы перешёл в академию «Краснодара», это было не очень хорошо с точки зрения морали. Я уважительно отношусь к «Спартаку», поэтому не стал обращаться в «Краснодар».
«Спартак» борется с ними за лучшую академию в России, поэтому для меня перейти туда было бы проблематично. Я долгое время был в «Спартаке», где руководство пошло мне навстречу и нашло должность. Я получил опыт, работая в клубе. Было бы неправильно перейти в «Краснодар» и рассказать всю внутреннюю кухню «Спартака», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.
38-летний Ещенко выступал за «Спартак» с июля 2016 по январь 2022 года. Защитник забил гол и отдал три результативные передачи в 109 встречах за команду.
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