Андрей Лунёв в ближайшее время станет игроком «Карабаха»

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» и леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв подпишет контракт с азербайджанским «Карабахом». Об этом сообщает Sport24.az.

По информации источника, официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, 31-летний Лунёв находится в статусе свободного агента после ухода из «Байера» летом этого года. Российский вратарь провёл в немецком клубе два сезона и за всё это время сыграл три матча во всех турнирах, пропустив в них четыре гола. Игр на ноль Лунёв в составе «Байера» не провёл.

Лунёв — трёхкратный чемпион России и обладатель Кубка страны в составе «Зенита». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского вратаря в € 1,2 млн.