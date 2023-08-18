Андрей Лунёв в ближайшее время станет игроком «Карабаха»
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Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» и леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв подпишет контракт с азербайджанским «Карабахом». Об этом сообщает Sport24.az.
По информации источника, официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.
Напомним, 31-летний Лунёв находится в статусе свободного агента после ухода из «Байера» летом этого года. Российский вратарь провёл в немецком клубе два сезона и за всё это время сыграл три матча во всех турнирах, пропустив в них четыре гола. Игр на ноль Лунёв в составе «Байера» не провёл.
Лунёв — трёхкратный чемпион России и обладатель Кубка страны в составе «Зенита». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского вратаря в € 1,2 млн.
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