Лунёв: речь про моё возвращение в «Зенит» не идёт. Возвращение в Россию возможно
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Голкипер Андрей Лунёв рассказал, что тренируется с «Зенитом-2» для поддержания физической формы, а речи о его возможном возвращении в основную команду из Санкт-Петербурга не идёт.
«Сейчас тренируюсь с «Зенитом-2» просто для поддержания формы. У меня тут знакомый тренер вратарей, с кем я занимался раньше. Речь про возвращение в «Зенит» не идёт.
Будущее? Люди занимаются, а моё дело — тренироваться. Возвращение в Россию? Возможно всё, но хотелось бы за рубеж. А там посмотрим, как будет складываться ситуация», — приводит слова Лунёва Sport24.
Лунёв находится в статусе свободного агента после ухода из леверкузенского «Байера». В СМИ ранее сообщалось, что голкипер отклонил предложение о переходе в калининградскую «Балтику».
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