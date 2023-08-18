Источник: Бабич прилетел в Москву для медосмотра для перехода в «Спартак»

Защитник испанской «Альмерии» Срджан Бабич прилетел в Москву для прохождения медосмотра для перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, в случае успешного прохождения обследования сербский защитник подпишет контракт с красно-белыми.
Ранее сообщалось, что переход Бабича в «Спартак» обойдётся московскому клубу в € 5 млн, а зарплата серба в команде составит € 1,5 млн в год.
27-летний Бабич связан контрактом с «Альмерией» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 3,5 млн.
В нынешнем сезоне Бабич успел провести один матч за «Альмерию» в чемпионате Испании, однако не отметился в нём результативными действиями.
Бабич — четырёхкратный чемпион Сербии и победитель второго дивизиона Испании.
«Райо Вальекано» обыграл «Альмерию» в 1-м туре Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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