Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Источник: Бабич прилетел в Москву для медосмотра для перехода в «Спартак»

Защитник испанской «Альмерии» Срджан Бабич прилетел в Москву для прохождения медосмотра для перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в случае успешного прохождения обследования сербский защитник подпишет контракт с красно-белыми.

Ранее сообщалось, что переход Бабича в «Спартак» обойдётся московскому клубу в € 5 млн, а зарплата серба в команде составит € 1,5 млн в год.

27-летний Бабич связан контрактом с «Альмерией» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 3,5 млн.

В нынешнем сезоне Бабич успел провести один матч за «Альмерию» в чемпионате Испании, однако не отметился в нём результативными действиями.

Бабич — четырёхкратный чемпион Сербии и победитель второго дивизиона Испании.

Материалы по теме «Спартак» близок к подписанию защитника «Альмерии» Срджана Бабича

«Райо Вальекано» обыграл «Альмерию» в 1-м туре Ла Лиги

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.