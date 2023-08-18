У «Аль-Хиляля» заказывают 1200 футболок Неймара ежедневно
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Переход бразильского нападающего Неймара из французского «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» вызвал большой ажиотаж среди болельщиков саудовского клуба. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».
По информации источника, сотрудники магазинов «Аль-Хиляля» ежедневно наносят фамилию Неймара на 1200 клубных футболок. Болельщики, заказывающие джерси новичка команды, для получения своего экземпляра вынуждены ждать по пять дней.
31-летний Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» этим летом. Саудовский клуб заплатил за нападающего € 90 млн. Трансфер Неймара стал самым дорогим в истории чемпионата Саудовской Аравии. По информации СМИ, бразилец будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» около € 100 млн в год.
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара:
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