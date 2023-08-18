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«Шахтёр» проведёт домашние матчи еврокубков в новом сезоне в Гамбурге

«Шахтёр» проведёт домашние матчи еврокубков в новом сезоне в Гамбурге
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Украинский «Шахтёр» на своём официальном сайте объявил, что домашние матчи команды в рамках еврокубков в сезоне-2023/2024 будут проходить на стадионе «Фолькспарк» в Гамбурге, Германия.

«Шахтёр» договорился об этой возможности с «Гамбургом», а УЕФА дал своё разрешение.

«Прежде всего мы хотели бы поблагодарить Варшаву и польский народ за поддержку, которую они оказали нам во время матчей прошлого сезона. На новый сезон мы рассмотрели несколько вариантов и решили проводить матчи в Гамбурге. Мы уверены, что матчи на «Фолькспарк» пройдут на высшем уровне и соберут на трибунах как местных футбольных фанатов, так и тысячи украинцев, временно проживающих в Германии и других европейских странах», — прокомментировал выбор Гамбурга генеральный директор «Шахтёр-Сервис» Дмитрий Кириленко.

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