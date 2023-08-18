Ещенко: чемпионство «Спартака»? В прошлом сезоне тоже начали хорошо, а закончили третьими

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос о возможном чемпионстве красно-белых в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Спартак» всегда борется за высокие места. Посмотрим, сможет или нет. В прошлом сезоне тоже начали хорошо, а закончили третьими. Хотя можно было и за первое попытаться бороться. Сейчас тоже играют красиво, комбинационно, но все изучают «Спартак»: в атаке проблем нет, но главное, чтобы была дисциплина в обороне.

Важна работа тренера. Он же понимает, что сезон длинный: игры через каждые три дня — будет очень сложно. Надеюсь, обойдется без травм, но это часть футбола. Тренер должен уметь распределять силы на весь сезон", — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой