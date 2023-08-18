Семак отреагировал на слухи о возможном возращении Азмуна в «Зенит»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о слухах по поводу возвращения в стан сине-бело-голубых Сердара Азмуна из немецкого «Байера».

«Трансферная работа ведётся постоянно. Мы смотрим большое количество игроков, которые могут усилить нашу игру, усилить конкуренцию в каких-то моментах. Это безостановочный момент. Что касается Азмуна, это прекрасный футболист, но по поводу всех разговоров у меня нет никаких комментариев на сегодняшний день», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год. После чего перешёл в «Байер» за € 2.5 млн. В прошлом сезоне Бундеслиги футболист провёл 23 игры, в которых отличился четырьмя голами и одной результативной передачей.