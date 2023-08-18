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Ещенко ― о Фернандесе: он должен отвечать за слова перед болельщиками ЦСКА и «Зенита»

Ещенко ― о Фернандесе: он должен отвечать за слова перед болельщиками ЦСКА и «Зенита»
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о переходе бывшего защитника ПФК ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит» из Санкт-Петербурга. По мнению Ещенко, Фернандес должен отвечать за слова перед болельщиками армейцев и сине-бело-голубых.

«Такой переход должен быть на совести Фернандеса. Слова в адрес ЦСКА, что изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке? За слова он должен отвечать перед болельщиками «Зенита» и ЦСКА. Хотя, может быть, для него слова вообще ничего не значат. Как показывает футбольная жизнь, ценности меняются. Раньше было другое отношение — уважение. Хотя мы не знаем, что сподвигло того же Марио перейти в «Зенит», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

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