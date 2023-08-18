Форвард «Крыльев» Хубулов: Осинькин — один из топовых тренеров в России

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Хубулов высказался о работе с главным тренером команды Игорем Осинькиным, назвав его топовым специалистом. Также футболист назвал три главных тренерских качества наставника и рассказал, какую роль тот сыграл в его становлении.

«Три главных качества Осинькина? Доскональное изучение соперника, подбор тактики. Качество коммуникации с футболистами, то, как он выстраивает отношения. Не просто так он развил очень много молодых футболистов. И он просто фанат своего дела. Это один из топовых тренеров в России.

Как он помог лично мне? В «Краснодаре» и других командах меня ставили крайним форвардом или на позиции под нападающим, а Осинькин сказал: «Вижу тебя девяткой». Подсказал мне, как правильно открываться, взаимодействовать на этой позиции, где и в какой момент я должен находиться», — приводит слова Хубулова «Матч ТВ».