Смолов: в Саудовской Аравии такая реакция: «Российский игрок? Возьмём бразильца»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, что готов рассмотреть предложение от команд с Ближнего Востока, однако отметил, что в Саудовской Аравии не заинтересованы в приглашении российских футболистов, так как плохо знают их возможности.

«Поменялось ли моё восприятие игры в Европе на фоне отъездов туда игроков моего возраста? Здесь же вопрос предложений. Если их нет — я всё равно старше становлюсь и вероятность их поступления уменьшается. Надо быть реалистом. Закрыл ли я для себя эту тему? Зависит от предложений. Сейчас по мере того, что становишься старше — другие приоритеты с точки зрения рассмотрения предложений. Будет какое-то суперклассное предложение по деньгам с Ближнего Востока и нас с «Динамо» всё устроит — возможно, рассмотрю. В Саудовскую Аравию, думаю, невозможно. Они таких звёздных футбиков подписывают… Плюс квоты на легионеров.

Мы разговаривали, но там очень закрытый рынок. Была очень хорошая аналогия: российские футболисты для них как шеф-повар из Перу или какой-нибудь африканской страны. Он может быть классным, но ты предпочтёшь зарекомендованного условного француза или испанца. Реакция такая: «Российский футболист? Ну слышали, да. Он может быть неплохим, но возьмём бразильца», — приводит слова Смолова Sport24.