Смолов рассказал, что Слуцкий приглашал его на шоу, которое ведёт с Дзюбой

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, может ли он принять участие в юмористическом YouTube-шоу «Ну, так нельзя», ведущими которого является форвард «Локомотива» Артём Дзюба и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.
«Стоит ли меня там ждать и как отношусь к таким медиаактивностям? Специфический формат. Надо бы подумать. Мне кажется, что очень много мата — мне это не очень близко. Но это не значит, что у меня негативное отношение к Артёму или Викторовичу. Кстати, Леонид Викторович меня приглашал, но я не смог: меня физически не было в Москве — съёмки проходили во время отпуска.
Не много ли кликбейта? Да нет, он как раз подразумевается в этом шоу — историям, которые были внутри, дать свет и рассказать о них людям. Много классного и смешного там, на самом деле. Иногда попадаю на какие-то вырезки», — приводит слова Смолова Sport24.
- 17 августа 2023
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