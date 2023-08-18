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Бабич прошёл медосмотр и подписал контракт со «Спартаком»

Бабич прошёл медосмотр и подписал контракт со «Спартаком»
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Защитник испанской «Альмерии» Срджан Бабич успешно прошёл медицинский осмотр для оформления своего перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сербский футболист уже подписал контракт с российской командой. Срок соглашения Бабича со «Спартаком» не сообщается.

Ранее сообщалось, что переход Бабича в «Спартак» обойдётся московскому клубу в € 5 млн, а зарплата серба в команде составит € 1,5 млн в год.

Контракт 27-летнего Бабича с «Альмерией» был заключён до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 3,5 млн.

В нынешнем сезоне Бабич успел провести один матч за «Альмерию» в чемпионате Испании, не отметившись в нём результативными действиями.

Бабич — четырёхкратный чемпион Сербии и победитель второго дивизиона Испании.

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