Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Ещенко: Медиалига — лишняя возможность уйти в профессиональный футбол

Экс-игрок «Спартака» Ещенко: Медиалига — лишняя возможность уйти в профессиональный футбол
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказал мнение, что Медиалига может дать путёвку в профессиональный футбол некоторым молодым игрокам.

«Медиалига — лишняя возможность проявить себя и уйти в профессиональный футбол. Когда ты играешь на город, тебя никто не знает и не видит. А тут комментируют игры, показывают по телевизору, люди ходят на стадионы. В Медиалиге тебя могут заметить», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

В течение своей игровой карьеры Ещенко выступал за московские «Спартак», «Локомотив» и «Динамо», махачкалинский «Анжи», нижегородскую «Волгу», киевское «Динамо», а также за «Кубань» (до расформирования команды в 2018 году).

После завершения профессиональной карьеры Ещенко выступал за медийную команду «Бей Беги», которую основали действующие футболисты «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия.

Материалы по теме
«На этих словах Ваноли я и закончил карьеру». Первое интервью с Ещенко после «Спартака»
Эксклюзив
«На этих словах Ваноли я и закончил карьеру». Первое интервью с Ещенко после «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023