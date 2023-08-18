Экс-игрок «Спартака» Ещенко: Медиалига — лишняя возможность уйти в профессиональный футбол

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказал мнение, что Медиалига может дать путёвку в профессиональный футбол некоторым молодым игрокам.

«Медиалига — лишняя возможность проявить себя и уйти в профессиональный футбол. Когда ты играешь на город, тебя никто не знает и не видит. А тут комментируют игры, показывают по телевизору, люди ходят на стадионы. В Медиалиге тебя могут заметить», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

В течение своей игровой карьеры Ещенко выступал за московские «Спартак», «Локомотив» и «Динамо», махачкалинский «Анжи», нижегородскую «Волгу», киевское «Динамо», а также за «Кубань» (до расформирования команды в 2018 году).

После завершения профессиональной карьеры Ещенко выступал за медийную команду «Бей Беги», которую основали действующие футболисты «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия.