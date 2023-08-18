«Позорно, трусливо, недостойно». Австралийский журналист — об игре женской сборной Англии

После полуфинального матча чемпионата мира среди женщин — 2023 между «Австралией и Англией» (1:3) журналист Уилл Суонтон резко выразился по поводу игры англичанок, а также обвинил защитницу Алекс Гринвуд в преднамеренной попытке травмировать австралийку Сэм Керр.

«Вы никогда не увидите более вопиющей и жалкой демонстрации того, как один игрок пытается навредить другому. Это было ужасно. Цинично. Позорно. Трусливо. Недостойно. Гринвуд точно знала, с кем она имеет дело. Более того, она знала, как она хотела это сделать.

Англия выглядела полной решимости встречать Австралию как можно выше по полю, чтобы нарушить их ритм. Их тактический план сработал, так как англичанки диктовали темп игры на протяжении большей части матча, за исключением короткого промежутка времени после того, как Керр сравняла счёт.

Это заслуга сборной Англии. Они сделали то, что намеревались сделать. Играй грубо. Побеждай. Полуфиналы чемпионата мира — это бизнес, ориентированный на результат», — приводит слова журналиста Daily Mail со ссылкой на The Australian.