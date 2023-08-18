«Рубин» — «Крылья Советов»: Мартынович вновь вывел хозяев вперёд

Сегодня, 18 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте защитник «Рубина» Алексей Грицаенко открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд — 1:0. На 15-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре сравнял счёт — 1:1. На 42-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев сумел отбить удар, но защитник «Рубина» Александр Мартынович оказался первым на добивании — 2:1.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги состоялась ещё в 2021 году и завершилась уверенной победой самарской команды со счётом 2:0.

«Рубин» на данный момент расположился на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала всего два очка в четырёх прошедших турах чемпионата. «Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав восемь очков в четырёх стартовых турах РПЛ.