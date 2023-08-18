«Астон Вилла» объявила о переходе Дзаньоло

Полузащитник «Галатасарая» Никола Дзаньоло официально стал игроком английской «Астон Виллы».
«Астон Вилла» рада объявить об аренде итальянского футболиста Николо Дзаньоло. 24-летний футболист переходит в «Астон Виллу» из турецкого «Галатасарая», при условии успешного получения рабочей визы.
Чемпион турецкой лиги в составе стамбульского клуба в прошлом сезоне, Дзаньоло совершил прорыв в «Роме» на своей родине, с которой он выиграл Лигу конференций в 2022 году.
Полузащитник был назван лучшим молодым игроком Серии А сезона-2018/2019 за впечатляющую игру в своём первом сезоне в Вечном городе. Добро пожаловать, Николо!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В составе «Галатасарая» футболист принял участие в 12 матчах, в которых забил пять голов и отдал один ассист.
- 18 августа 2023
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