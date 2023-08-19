Швеция — Австралия: во сколько матч ЖЧМ за 3-е место, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 19 августа, пройдёт матч за третье место чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встретятся национальные команды Швеции и Австралии.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023. Расписание матчей
Матч за 3-е место. 19 августа, суббота
Швеция — Австралия — 11:00 мск
Прямую трансляцию игры покажет «Матч ТВ. Футбол 1».
Сборная Швеции в полуфинале уступила команде из Испании со счётом 1:2. В свою очередь, национальная команда Австралии проиграла англичанкам со счётом 1:3.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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