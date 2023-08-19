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Стала известна реакция мадридского «Реала» на ситуацию с Мбаппе и «ПСЖ»

Стала известна реакция мадридского «Реала» на ситуацию с Мбаппе и «ПСЖ»
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Французский журналист Фредерик Эрмель рассказал о реакции «Реала» на ситуацию Килиана Мбаппе и «ПСЖ».

«Честно говоря, в «Реале» не верили, что Мбаппе перейдёт к ним этим летом. Если бы между Килианом и «ПСЖ» началась настоящая война, парижане объявили бы 31 августа в 12:30, что хотят продать его — возможно, «Реал» что-то попробовал бы. Но не за 250 млн.

В «Реале» нет разочарования, потому что не было и надежд на трансфер. Даже когда Мбаппе был вне состава. Разговоры, которые я имел с руководством мадридцев, касались факта, что это история исключительно между Килианом и «ПСЖ». Я говорил с Пересом о письме Мбаппе, в котором тот заявил, что не будет продлевать контракт – Флорентино был убеждён, что Килиан останется в «ПСЖ» этим летом.

Эти слова Мбаппе не имели никакого веса для «Реала». В Мадриде больше нет того энтузиазма по отношению к французу, который был в прошлом году. Ошпаренный кот боится холодной воды. Произошедшее в 2022 году они не поняли. Ибо это тот, кто говорит «да», а потом говорит «нет «через три дня. Именно поэтому для «Реала» эта история имела меньший вес.

На сегодняшний день – Мбаппе не является приоритетом «Реала», – приводит слова журналиста RMC Sport.

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