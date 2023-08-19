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Лунёв прилетел в Баку для подписания контракта с «Карабахом»

Лунёв прилетел в Баку для подписания контракта с «Карабахом»
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Бывший голкипер сборной России Андрей Лунёв прилетел в азербайджанский Баку для подписания контракта с местным «Карабахом». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, вратарь поставит свою подпись под двухлетним контрактом с зарплатой в € 200 тыс за сезон.

«Карабах» станет вторым зарубежным клубом в карьере 31-летнего Лунёва. До этого голкипер выступал за леверкузенский «Байер», который покинул летом этого года на правах свободного агента. За два сезона Лунёв провёл три матча за немецкий клуб во всех турнирах, пропустив в них четыре мяча и ни разу не сыграв на ноль.

За свою карьеру Лунёв успел поиграть за «Уфу» и санкт-петербургский «Зенит». С петербуржцами вратарь стал трёхкратным чемпионом России.

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